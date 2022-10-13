Семьям мобилизованных стали приходить первые похоронки: новости вокруг СВО за 13 октября

Минобороны сообщило о новом обмене военнопленными с Украиной Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Подводим итоги 13 октября.

Кремль сообщил об аресте пытавшихся устроить теракт на «Турецком потоке»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что силовики задержали несколько диверсантов, которые намеревались подорвать «Турецкий поток» на российской территории.

— Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше, — объявил Дмитрий Песков. Ранее о попытке подорвать «Турецкий поток» Владимир Путин сообщал на заседании Совбеза 10 октября. По его словам, теракт планировали устроить спецслужбы Украины. Это, по его словам, доказано «объективными данными», в том числе показаниями задержанных исполнителей терактов.

Новый обмен пленными с Украиной Минобороны РФ отчиталось о том, что в результате очередных переговоров с Украиной в Россию вернулись 20 военнослужащих. — Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации, — говорится в сообщении ведомства. До этого об обмене военнопленными сообщалось в конце сентября. Глава ДНР Денис Пушилин тогда сообщил, что Киев освободил 55 военных союзных сил, в том числе четырех рядовых ДНР, одного ефрейтора ЛНР и украинского политика Виктора Медведчука. Российская сторона вернула 215 человек, в том числе представителей украинских нацбатальонов.

В Петербурге родственники мобилизованного получили первую похоронку 40-летний Андрей Никифоров, адвокат Невской палаты адвокатов Петербурга, погиб в ходе СВО. Извещение из военкомата Приморского района 12 октября получила бывшая жена петербуржца, пишет «Фонтанка» со ссылкой на родственников. В извещении сообщалось, что Никифоров погиб 7 октября «при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР».

Когда принесли повестку, адвокат решил не уклоняться от службы и сам явился в военкомат. Он имел опыт участия в боевых действиях: во время срочной службы был на Второй чеченской войне, имел звание рядовой. 23 сентября его мобилизовали.

«Фонтанка» также узнала подробности о подготовке Андрея Никифорова к СВО. В Белгороде в результате обстрела поврежден жилой дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Белгород. По его словам, в городе работает ПВО, осколки ракеты попали в жилой дом, никто не пострадал.

— Разрушения серьезные у технического этажа здания, но не критические для дома. На месте работают эксперты. После их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ. Часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам. Всех, у кого такой возможности нет, обеспечим всем необходимым, — написал Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Кроме того, Гладков сообщил об обстрелах села Красное Шебекинского городского округа. После обстрела Белгорода глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Губернатор Курской области заявил о как минимум 15 прилетах по региону

— Не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи, — написал губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале. — Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела.



Власти Херсона просят помощи в вывозе жителей региона

Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов со стороны украинских войск. — В связи с этим руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. В первую очередь — для жителей правобережья, — заявил Сальдо. — Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край — наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы. Мы, жители Херсонской области, конечно же знаем, что Россия своих не бросает и Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно.

Позже замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. — Обращение губернатора Владимира Сальдо к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации не является призывом к эвакуации, — рассказал Стремоусов. — Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается.

Пятеро мобилизованных погибли в зоне СВО

Пятеро призванных из запаса мужчин погибли в зоне специальной военной операции. Все — уроженцы Челябинской области.

— К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования, — сообщили 74.RU в правительстве Челябинской области. — Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь.

Где именно погибли пятеро южноуральцев в правительстве области не уточнили. Однако родные одного из них передали в редакцию похоронку, в которой сказано, что он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Луганской Народной республики, Донецкой Народной республики. Дмитрий Песков сказал, что не знает, докладывали ли Владимиру Путину о гибели мобилизованных. Если и докладывали, то по линии Минобороны, добавил он.

В IKEA рассказали, сколько российских сотрудников уволили

Главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин, рассказал в беседе с агентством France Press, что IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России. В общей сложности в российских магазинах шведской компании работали 12 тысяч человек.

Магазины IKEA приостановили работу в России в начале марта. В то же время временно прекратилось производство на заводах компании.