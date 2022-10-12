«Души прекрасные порывы». Смольный закупает печать сборника стихов к 300-летию прокуратуры России

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности закупает изготовление сборника стихов, статей и воспоминаний работников петербургской прокуратуры под названием «Души прекрасные порывы», посвященного 300-летию прокуратуры России. Информация об этом появилась на электронной торговой площадке «Ростендер».



Начальная цена составляет 461 666 рублей. Срок, отведенный на подачу заявок, вышел вчера, 11 октября. Как следует из технического задания, сборник напечатают с целью рассказать об истории прокуратуры через художественно-поэтические образы, передать знания сути деятельности органа и особенностей службы, а также сформировать у читателей уважение к истории прокуратуры и ветеранам прокурорской службы.