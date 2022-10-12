ФСБ заявила, что знает, кто взорвал Крымский мост, и сорвала планы террористам. И предотвратила два теракта: новости вокруг СВО за 12 октября

Предполагаемых террористов задержали в Брянске и Свердловской области Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 12 октября. Следственный комитет открыл горячую линию для участников СВО

Следственный комитет открыл круглосуточную и бесплатную горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Обратиться в ведомство можно по многоканальному телефону — 8 800 100–12–60 (цифра 5 в голосовом меню).

Украина сообщает о продолжении ударов Утром 12 октября украинские СМИ вновь сообщили о взрывах на территории Украины. В ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что за два дня была уничтожена треть энергетической инфраструктуры, из регионов сообщают об отсутствии воды и электричества. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны снизить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25%, чтобы избежать веерных отключений.

РИА Новости сообщили, что в Херсоне тоже прогремели взрывы — предположительно, сработала система ПВО. Также о работе ПВО сообщили в правительстве Белгородской области. ФСБ заявила, что раскрыла дело о взрыве на Крымском мосту... Федеральная служба безопасности заявила, что взрыв на Крымском мосту 8 октября был организован главой военной разведки Украины Кириллом Будановым. Также ФСБ сообщает о 12 его соучастниках, восемь из них задержаны.

По информации ведомства, бомба для взрыва на Крымском мосту была закамуфлирована в рулоны с пленкой. Взрывчатка, примененная на мосту, была отправлена из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. При этом накануне болгарское правительство, ссылаясь на итоги расследования своих спецслужб, заявило, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории страны.

...и предотвратила два теракта Днем ФСБ также сообщила о задержании гражданина Украины, который, по информации ведомства, готовил теракт на транспортном терминале в Брянске. По данным спецслужбы, мужчина 1976 года рождения прибыл в Россию из Киева через Эстонию, где изъял схрон, «подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств».



— У злоумышленника изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ, — говорится в сообщении.



Сегодня же силовики задержали 59-летнего жителя Нижнего Тагила Свердловской области, который собирался взорвать административное здание (по данным источника РИА Новости, целью был местный военкомат). Кремль отрицает вторую волну мобилизации

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что второй волны мобилизации, о которой накануне заявили в нескольких регионах, нет. — Никакой новой волны мобилизации нет, а что касается высказываний губернаторов — надо у каждого узнавать, что он имеет в виду, — сказал Песков.



О начале новых этапов частичной мобилизации 11 октября сообщили в Курской области. Также об этом заявлял губернатор Ростовской области Василий Голубев. Путин назвал терактом ЧП на «Северных потоках» Владимир Путин выступил сегодня на пленарном заседании пятого международного форума «Российская энергетическая неделя» с речью о текущей ситуации на энергетическом рынке. Среди прочего российский президент заявил, что ЧП на «Северных потоках» — это акт международного терроризма и конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам. Он считает, что отремонтировать нитки «Северных потоков» возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности. Глава «Газпрома» позже отметил, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки «Северных потоков», если турбины для него в нерабочем состоянии.

Чехия запретила въезд в страну россиян с «шенгеном» Гражданам РФ, получившим шенгенские визы в любой из стран ЕС с целью туризма, спорта или культуры, будет запрещен въезд в Чехию. Об этом решении правительства сообщил сегодня глава МИД Ян Липавский. Новые правила начнут действовать с 25 октября. Также правительство Болгарии приостановило соглашение о безвизовом въезде для россиян с дипломатическими и служебными паспортами.