«Из офиса выдачи нет». Как петербургский бизнес реагирует на мобилизацию в своих рядах

Фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов Поделиться Поделиться





Частичная мобилизация расколола петербургских работодателей на два лагеря. Одни помогают властям с призывом и за свой счет экипируют тех, кто уходит отдавать долг родине. Другие пытаются минимизировать вероятность встречи с военкоматом, насколько допускает законодательство.

О том, как происходит мобилизация на петербургских предприятиях, «Фонтанке» рассказали участники рынка из сфер ретейла, промышленности, девелопмента, ИТ и консалтинга.



Ранее представителей городского бизнеса вызвали на совещание в «Невскую ратушу», где предложили составить два списка: один — критически важных кадров, другой — возможных для мобилизации сотрудников. Следом предпринимателей начали вызывать в районные администрации с просьбой захватить с собой списки военнообязанных сотрудников, были назвали конкретные параметры по призыву. Также некоторые районы попросили бизнес направить в военкомат работников с мобилизационными предписаниями, не дожидаясь повесток.



По словам собеседников издания, закрыть потребности первой волны мобилизации власти рассчитывают с помощью 500 крупнейших работодателей. «Сотрудничают в основном те, кто более зависим от государства», — комментирует один из предпринимателей. Более независимый бизнес пока имеет возможность проявить лояльность к работникам, которые не хотят встречаться с военкомом, опасаясь призыва по ошибке. Представители военкоматов и администраций районов теперь сами приходят в офисы и пытаются привлечь отделы кадров к вручению повесток, рассказали «Фонтанке» несколько участников рынка. «Наконец и до нашего отдела кадров добрались. Пришли двое в штатском и хотели вручить две повестки. Наши не взяли. Те ушли, пообещали составить протокол», — рассказал один из предпринимателей, работающий в сфере потребительского рынка.



По его словам, один из визитеров имел с собой документ за подписью военкома Адмиралтейского и Кировского районов, в котором говорилось, что он является посыльным военкомата и «выполняет обязанности по оповещению граждан, подлежащих призыву, и предприятий, поставляющих вооруженную технику в войска». Второй документов не предъявил. У сотрудников отдела кадров просили взять под подпись повестки и затем вручить под подпись сотрудникам.

Но работник, ответственный за воинский учет, как раз недавно уволился с должности, а начальник отдела кадров, только что вернувшаяся из отпуска, отказалась их брать. Собеседник «Фонтанки» не исключает, что она тоже может в ближайшее время взять дополнительный отпуск за свой счет.



На дом сотрудникам стали активнее носить повестки. «Но почему-то никого не могут застать», — комментирует он. Пока компания несет больше потери от увольнений, чем от мобилизации. Чтобы не лишиться кадров, компания не возражает, если часть сотрудников будет работать с дачи или уйдёт в отпуск за свой счет, появляясь на рабочем месте в случае необходимости без фирменной одежды. «И так настроение тоскливое, своих сдавать не хочется», — так мотивирует один из собеседников издания.

«Мы пытаемся действовать в строгом соответствии с законодательством. [Если к нам приходят вручать повестки], выясняем, кто они такие и почему принесли эти бумаги», — комментирует другой предприниматель из сферы девелопмента. По его словам, визитеры также пытаются привлечь администрации бизнес-центров к раздаче повесток компаниям-арендаторам, но те соглашаются далеко не всегда.



Сама компания пытается удержать ценные кадры с помощью ликбеза. «Человек должен делать осознанный выбор, начальство не может за него решать», — комментирует он. При этом предприятие лояльно относится к дистанционному формату работы. «Мы сказали, что если кто-то считает своим долгом отдохнуть за пределами родины, мы будем платить до конца года зарплату, а дальше будем смотреть, что происходит», — говорит другой собеседник «Фонтанки».

Еще одно предприятие в сегменте фудтеха пока информирует работников о правах и ответственности за те или иные действия. В офис никто не приходил. Возможно, дело в том, что представители компании пропустили встречи в администрации районов и не успели подать никаких списков, говорит владелец бизнеса.



Пока кадровые потери есть среди линейного персонала, которым повестки вручили дома. Так, в одном из филиалов вне Петербурга призвали около 10 % сотрудников. Офисным работникам разрешают работать дистанционно: предприятие платит зарплату даже во время переезда.

Пока компания прорабатывает план действий на случай визита сотрудников военкоматов и их уполномоченных. Если полномочия по вручению повесток вызовут сомнения, руководство скорее предпочтет поспорить об этом в суде, нежели передавать документы работникам, не исключает собственник.

Еще один представитель бизнеса, работающий в сфере консалтинга, рассказывает, что в его штате пока больше потерь от эмиграции, нежели мобилизации. По повестке служить ушел один работник, тогда как за границу уехали четверо, в том числе девушки, которые сопровождали своих мужей. «Идем на то, чтобы дать возможность удаленно», — прокомментировал предприниматель.

Представители нескольких крупных работодателей подтвердили «Фонтанке», что к ним в офисы также приходят с повестками. «Приходили, повестки берём, вручаем, если сотрудник на месте», — рассказали в одной из компаний. Впрочем, офисных работников застать проблематично — с начала пандемии предприятие работает в гибридном режиме: кто-то из офиса, кто-то удалённо.



«Когда приходят в офис, не всегда можем вручить, так как у нас несколько филиалов. Мы сотрудников уведомили, но кто-то забрал [повестку], кто-то не забрал», — отметили в другой компании. Всего на предприятии повестки получили около 3 % сотрудников, но из них две трети забраковали, то есть призвали 1 % .

Компания подала списки критически важных сотрудников, и пока все они трудятся на своих местах. «Мы понимаем, что это творческая самодеятельность, так как нет права бронировать. Пока никого не забрали, но это могло быть случайностью», — комментирует собеседник «Фонтанки».

А вот отпускать на удаленку «уклонистов» не все готовы. «Работа из-за границы регулируется по другому законодательству», — пояснили в одной из компаний. В итоге тем, кто покинул пределы РФ, пришлось уволиться или уйти в отпуск за свой счет. Но таких единицы.



Еще один крупный работодатель сообщил, что всего его сотрудникам пришло около 100 повесток, но мобилизовали 10 человек. «Мы помогаем покупать обмундирование и снаряжение», — сказал он.



На одном из промышленных предприятий сообщили, что пока у них не мобилизовали ни одного сотрудника и для раздачи повесток никто не приходил, хотя компания подала требуемые списки по своим сотрудникам. «Кому-то подтвердили бронь, но процент не готов сказать», — отметил его руководитель. Уехавших нет, удаленка не предусмотрена. «Все работают», — заключил собеседник издания.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

