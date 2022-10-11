В Петербурге мундепа оштрафовали за дискредитацию армии

Поддержка депутатов из «Смольнинского», обратившихся к Госдуме с призывом отправить в отставку президента, обернулась для Василия Кунина штрафом за дискредитацию армию. Выставленный судом счёт в России его не застал.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 октября, мундеп МО «Малая Охта» Василий Кунин привлечён к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Красногвардейский районный суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.