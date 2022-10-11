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    В Петербурге мундепа оштрафовали за дискредитацию армии

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    Поддержка депутатов из «Смольнинского», обратившихся к Госдуме с призывом отправить в отставку президента, обернулась для Василия Кунина штрафом за дискредитацию армию. Выставленный судом счёт в России его не застал.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 октября, мундеп МО «Малая Охта» Василий Кунин привлечён к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Красногвардейский районный суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

    Муниципальный депутат уехал за границу весной, заседание не стало для него поводом вернуться в Россию.

    Суд рассматривал пост Кунина в его телеграм-канале с разгромным комментарием о происходящем в России на фоне событий на Украине. В нём же, согласно материалам, он поддержал коллег из МО «Смольнинское» и их обращение в Госдуму с предложением отстранить от власти Владимира Путина.

    Заговоривших об импичменте депутатов в сентябре оштрафовали по той же статье 20.3.3 КоАП. «Фонтанка» рассказывала о реакции городских единороссов и их защите Родины в онлайне.

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