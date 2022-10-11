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    На Пулковском шоссе ограничат участок от площади Победы до Дунайского

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    Ремонт Пулковского шоссе продвигается ближе к центру. До конца октября движение ограничат еще на одном участке магистрали. Также ограничений добавят дорожные работы в Калининском и Пушкинском районах.

    С 13 по 29 октября для ремонта дорожного покрытия ограничат движение по участку Пулковского шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта, сообщает 11 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. При этом в пиковые часы, когда люди массово выезжают или въезжают в город, работы там вестись не будут:

    по пятницам с 13:00 до 23:00 — в направлении из города;

    по воскресеньям с 13:00 до 23:00 — в направлении города;

    по понедельникам с 7:00 до 12:00 — в направлении города.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Напомним, что до 23 октября на Пулковском шоссе ремонтируют участок южнее. В начале сентября работы несколько раз собирали огромные пробки, из-за которых пассажирам приходилось добираться пешком, а иногда не выдерживали и водители.

    С 13 по 15 октября также закрывается движение по Менделеевской улице у Литовской улицы. Дорожники с 1 октября ремонтируют участок Литовской улицы от Лесного проспекта до Полюстровского проспекта. Работы продлятся до 4 ноября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Пушкине 13 октября будет ограничено движение транспорта у дома 9 по Детскосельскому бульвару. Там идут работы по устройству въезда-выезда.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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