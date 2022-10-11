На Пулковском шоссе ограничат участок от площади Победы до Дунайского

Ремонт Пулковского шоссе продвигается ближе к центру. До конца октября движение ограничат еще на одном участке магистрали. Также ограничений добавят дорожные работы в Калининском и Пушкинском районах.



С 13 по 29 октября для ремонта дорожного покрытия ограничат движение по участку Пулковского шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта, сообщает 11 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. При этом в пиковые часы, когда люди массово выезжают или въезжают в город, работы там вестись не будут: