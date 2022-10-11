СМИ пишут об ударе по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области

Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Об этом 11 октября пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.



Кроме того, по данным информагентства, в ряде регионов страны, в том числе в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях, объявлена воздушная тревога.



Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщает как минимум о 16 взрывах, которые были слышны утром в подконтрольном Украине городе Запорожье начиная с 6 часов на протяжении 40 минут.

