СМИ пишут об ударе по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области

Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Об этом 11 октября пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Кроме того, по данным информагентства, в ряде регионов страны, в том числе в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях, объявлена воздушная тревога.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщает как минимум о 16 взрывах, которые были слышны утром в подконтрольном Украине городе Запорожье начиная с 6 часов на протяжении 40 минут.
Накануне серия взрывов произошла на Украине, сообщалось, что целью стали объекты энергетики и связи, пострадали местные ТЭЦ и подстанции. В Минобороны РФ подтвердили, что нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики. Президент РФ Владимир Путин в этой связи заявил о причастности украинских спецслужб к подрыву Крымского моста и организации других терактов, в том числе попытках помешать работе Курской АЭС. Российский лидер пригрозил Киеву, что в случае продолжения «попыток терактов» со стороны Украины ответы Москвы «будут жесткими и соответствовать уровню угроз».