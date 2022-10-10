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    Боевые действия на Украине

    Массированный удар по Украине — видео

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    26 комментариев

    Россия нанесла удары по территории Украины, в том числе по Киеву, Днепру и Запорожью. Целью стали объекты энергетики и связи. Пострадали местные ТЭЦ и подстанции. Визовый отдел консульства ФРГ в Киеве. Одна из ракет упала возле офиса СБУ. Во многих городах наблюдались перебои со светом и интернетом. Украина утверждает: часть ракет сбила система ПВО. Обломки могли упасть на жилые дома и другие гражданские объекты. Минобороны РФ сообщило, что все назначенные объекты поражены.

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