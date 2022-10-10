Правда ли, что мобилизованного нельзя уволить? Отвечают юристы

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» спросила у юристов и работодателей, как новый закон о поправках в Трудовой кодекс, гарантирующих сохранение рабочего места во время частичной мобилизации, будет исполняться на практике. Спойлер: некоторые ситуации, когда мобилизованный может остаться без работы, новые нормы допускают.

Поправки в ТК РФ с гарантиями прав мобилизованных Владимир Путин подписал 7 октября, говорится на сайте Госдумы. Разъяснения о том, как будет работать новый закон, ранее появились в Telegram-канале Минтруда. О нюансах новой нормы «Фонтанке» также рассказали юрист и эксперт по трудовому праву Вячеслав Филиппов и юрист hh.ru Татьяна Нечаева.



Какие новые права появляются у мобилизованного?

Согласно новой версии, если работника призвали на военную службу по мобилизации или он пошел добровольцем по контракту, действие трудового договора приостанавливается, а на период приостановки за работником сохраняется место работы и должность. В прежней версии ТК, призыв работника на военную службу был основанием для прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж. Также он сохраняет право на социально-трудовые гарантии (дополнительное страхование работника, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи).



Если меня мобилизовали до подписания закона, могут ли меня уволить?

Согласно закону, правило о приостановке трудовых договоров и сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года. С той же даты права возникают у тех, кто пошел служить по контракту.

Если меня мобилизовали, должен ли работодатель мне платить?

После приостановки договора работодатель должен произвести все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором. В период приостановки трудового договора заработная плата не начисляется.



Какие документы нужно предоставить работодателю, чтобы сохранить рабочее место?

Согласно разъяснениям Минтруда, для приостановки трудового договора работнику нужно предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации.



Как работодатель должен оформить приостановку договора?

На основе повестки работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. На основе приказа бухгалтерия производит расчет сотрудника: то есть, начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты. Дополнительные соглашения не требуются.



Кто будет работать вместо мобилизованного?

На время приостановки договора с мобилизованным сотрудником работодатель вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Сохранят ли рабочие места тем, кто находится на испытательном сроке?

Если работник заключил трудовой договор и проходит испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 2022 года его трудовой договор также будет приостановлен. Вернуться к работе можно будет на прежних условиях.



А тем, кто уже получил уведомление о сокращении?

В случае если работник уже получил уведомление о сокращении, но еще продолжает работать, его трудовой договор также будет приостановлен. В новой версии закона также указывается, что при сокращении штата мобилизованные и ушедшие добровольцами имеют приоритет, чтобы остаться в штате при равной производительности труда и квалификации с другими коллегами.

В каком случае все же можно уволить мобилизованного работника?

Новая версия закона оставляет работодателю несколько опций расторжения трудового договора с мобилизованным работником по своей инициативе.



Во-первых, расторжение трудового договора в период его приостановки возможно в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

Во-вторых, в случае истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок.

В-третьих, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или по контракту.

Также допустимо расторжение договора по соглашению сторон или по собственному желанию мобилизованного работника.

Как быть, если срочный трудовой договор мобилизованного сотрудника истекает во время службы?

По вопросу применения второго пункта мнения экспертов расходятся. С одной стороны, новый закон прямо включает истечение срочного договора в перечень пунктов, допускающих расторжение по инициативе работодателя, отмечает Вячеслав Филиппов. Уволить можно, письменно предупредив сотрудника об истечении срока трудового договора по общим правилам не менее чем за три дня.



Но, в то же время, закон говорит о приостановке на время мобилизации трудовых договоров. Правило распространяется и на срочные договоры, объясняет Минтруд. Кроме того, расторгать трудовые договоры и служебные контракты гражданских служащих с мобилизованными запрещает постановление правительства от 22 сентября https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427295/, напоминает Татьяна Нечаева. По ее мнению, скорее всего, исключения насчет срочных договоров применяться не будут, и, вероятно, на этот счет появятся дополнительные разъяснения Минтруда. «Но я бы не рекомендовала увольнять сотрудников по срочным трудовым договорам, пока действует постановление правительства», — отмечает она.

Можно ли вывести мобилизованного сотрудника «за штат», пока он служит?

Как такового понятия как «вывод за штат» в ТК РФ нет. Все сотрудники, с которыми заключен трудовой договор (в том числе и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком), являются штатными. Расторжение договора (в том числе с последующим переводом на договор гражданско-правового характера) возможно по инициативе самого работника и по соглашению сторон. Если работодатель предлагает это, работник вправе не согласиться, а также оспорить действия работодателя, если тот сократил его место по собственной инициативе (за исключением случаев, когда закон это допускает).



Что делать, если работодатель уволил или сократил рабочее место мобилизованного сотрудника?

Согласно поправкам, за мобилизованным работником в период приостановления действия договора сохраняется рабочее место, должность. «Это значит, что никаких махинаций с его рабочим местом быть не может. Такой работник может потребовать признать незаконными любые действия, связанные с его рабочим местом, осуществленные без его согласия», — комментирует Вячеслав Филиппов. Таким образом, работодателя через суд могут обязать предоставить прежнюю работу.

Как на практике поступают работодатели?

Опрошенные «Фонтанкой» предприниматели отмечают, что у них нет соблазна сокращать мобилизованных работников. Пока договоры приостановлены, им не нужно платить зарплату и уплачивать страховые взносы в ПФР. «Ставим невыходы на работу и зарплату не начисляем. О том, чтобы как-то уволить, даже не думали. Как-то непорядочно», — отметил один из предпринимателей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

