Погоня, ставшая смертельным ДТП в Луге, переросла в уголовное дело

Полиция Лужского района Ленобласти возбудила уголовное дело в отношении молодого петербуржца, устроившего гонки с ДПС и смертельную аварию в Луге, в которой погибли двое его пассажиров. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 октября 18-летний житель Петербурга мчал по улице Алексея Васильева от улицы Победы в сторону Комсомольского проспекта города Луги, удирая от служебной LADA Vesta экипажа ДПС , стало известно «Фонтанке». Около 21:27 у дома 23 по улице Алексея Васильева он не справился с управлением на левом закруглении дороги и съехал в кювет, где врезался в дерево . После этого машина опрокинулась.

В результате 28-летний пассажир «КИА» от полученных травм скончался на месте. Еще одного пассажира, 19-летнего парня, госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось — ночью 9 октября он скончался в реанимации. Водитель автомобиля получил травмы средней тяжести.

По результатам проверки следователи возбудили в отношении водителя уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Известно, что водительских прав молодой человек никогда не получал. Машина, на которой он ехал, принадлежит 28-летней жительнице Луги.