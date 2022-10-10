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    Погоня, ставшая смертельным ДТП в Луге, переросла в уголовное дело

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    Полиция Лужского района Ленобласти возбудила уголовное дело в отношении молодого петербуржца, устроившего гонки с ДПС и смертельную аварию в Луге, в которой погибли двое его пассажиров. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/wall-60246297_1960749?reply=1960855" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Подслушано в городе Луга»</a>
    Скриншот из группы «Подслушано в городе Луга»
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    Вечером 8 октября 18-летний житель Петербурга мчал по улице Алексея Васильева от улицы Победы в сторону Комсомольского проспекта города Луги, удирая от служебной LADA Vesta экипажа ДПС , стало известно «Фонтанке». Около 21:27 у дома 23 по улице Алексея Васильева он не справился с управлением на левом закруглении дороги и съехал в кювет, где врезался в дерево. После этого машина опрокинулась.

    В результате 28-летний пассажир «КИА» от полученных травм скончался на месте. Еще одного пассажира, 19-летнего парня, госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось — ночью 9 октября он скончался в реанимации. Водитель автомобиля получил травмы средней тяжести.

    По результатам проверки следователи возбудили в отношении водителя уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Известно, что водительских прав молодой человек никогда не получал. Машина, на которой он ехал, принадлежит 28-летней жительнице Луги.

    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/wall-60246297_1960749?reply=1960855" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Подслушано в городе Луга»</a>
    Скриншот из группы «Подслушано в городе Луга»

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