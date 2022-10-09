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    В Луге бесправник отправил KIA в кювет. Два пассажира погибли, сам водитель выжил

    2026
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    Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Луге. Подробности 9 октября рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Накануне вечером на улице Алексея Васильева 18-летний юноша без водительского удостоверения не справился с управлением «Киа Соул». В итоге машина съехала в кювет, где врезалась в препятствие и перевернулась. Пассажиры 28 и 20 лет от полученных травм скончались на месте. Водителя в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

    «По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего», — добавили в полицейском главке.

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