Приехавший в Петербург миллионером христарадничал на вокзале. Его деньги и лекарства застряли в уголовном деле

Число фигурантов в деле о нападении на приезжего из Карелии в Красногвардейском районе Петербурга кратно выросло за считанные дни. Полиция нашла четырёх подозреваемых и похищенный миллион, но возвращение домой инвалиду это не облегчило.

Второго фигуранта полиция задержала у 25-этажки в Полюстрово на следующий день после нападения на Заневском проспекте, стало известно «Фонтанке» 10 октября. Им оказался 23-летний из Забайкалья. По данным СПАРК, летом прошлого 2021 года он пробовал свои силы в бизнесе, но дела у обеих фирм в Петербурге и Москве, где он значился гендиректором, в гору не пошли. К осени одна успела закрыться, вторую ликвидируют.



Должность, судя по всему, была номинальной. В ноябре прошлого года молодого человека наказали судебным штрафом за незаконное использование документов при создании юрлица. По версии следствия, уроженец Забайкалья небезвозмездно предоставил свой паспорт для внесения данных в ЕГРЮЛ, хотя на деле компаниями не управлял.

В ночь на 8 октября на Парашютной с оперативниками уголовного розыска не разминулся 28-летний из Норильска. СПАРК знает его как бывшего гендиректора петербургской фирмы и индивидуального предпринимателя, который занимается кондитерскими изделиями. Через несколько часов на площади Александра Невского был 24-летний гражданин Белоруссии.

