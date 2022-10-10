Приехавший в Петербург миллионером христарадничал на вокзале. Его деньги и лекарства застряли в уголовном деле

Число фигурантов в деле о нападении на приезжего из Карелии в Красногвардейском районе Петербурга кратно выросло за считанные дни. Полиция нашла четырёх подозреваемых и похищенный миллион, но возвращение домой инвалиду это не облегчило.
Второго фигуранта полиция задержала у 25-этажки в Полюстрово на следующий день после нападения на Заневском проспекте, стало известно «Фонтанке» 10 октября. Им оказался 23-летний из Забайкалья. По данным СПАРК, летом прошлого 2021 года он пробовал свои силы в бизнесе, но дела у обеих фирм в Петербурге и Москве, где он значился гендиректором, в гору не пошли. К осени одна успела закрыться, вторую ликвидируют.
Должность, судя по всему, была номинальной. В ноябре прошлого года молодого человека наказали судебным штрафом за незаконное использование документов при создании юрлица. По версии следствия, уроженец Забайкалья небезвозмездно предоставил свой паспорт для внесения данных в ЕГРЮЛ, хотя на деле компаниями не управлял.
В ночь на 8 октября на Парашютной с оперативниками уголовного розыска не разминулся 28-летний из Норильска. СПАРК знает его как бывшего гендиректора петербургской фирмы и индивидуального предпринимателя, который занимается кондитерскими изделиями. Через несколько часов на площади Александра Невского был 24-летний гражданин Белоруссии.
Первого подозреваемого полицейские нашли ещё в день нападения. 24-летний житель Невского района города арестован. Как рассказал «Фонтанке» потерпевший, похищенные деньги сотрудники отыскали, но ему пока не вернули. Также ему не удалось получить обратно рюкзак с лекарствами - он проходит вещдоком по уголовному делу.
По словам мужчины, после случившегося ему пришлось несколько дней мыкаться в Петербурге без средств, пока на автовокзале сострадательный человек не купил ему билет в Карелию.
«Фонтанка» писала, что 36-летний мужчина с инвалидностью остался без 1,1 млн рублей у супермаркета на Заневском проспекте 5 октября. Он пытался поменять сумму на доллары, договорившись об обмене через мессенджер, но на месте его залили газом и отняли рюкзак с деньгами. В полиции возбудили дело о грабеже, позже статью утяжелили. Задержанным вменяют разбой в особо крупном размере с перспективой до 15 лет лишения свободы.