В Петербурге задержали одного из грабителей инвалида-миллионера на Заневском

Уголовный розыск нашел одного из предполагаемых грабителей приезжего из Карелии, но миллиона у него не было.
24-летнего жителя Невского района задержали около десяти вечера 5 октября у дома на Народной улице, где он живет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября. Похищенных денег у него не нашли.
По предварительной информации, подозреваемого подвел автомобиль «Фольксваген Поло», который он одолжил у знакомой.
«Фонтанка» писала, что 36-летний мужчина остался без 1,1 млн рублей около трех дня у супермаркета на Заневском проспекте. Он пытался поменять сумму на доллары по выгодному курсу. Но приехавшие трое мужчин залили его газом и отняли рюкзак с деньгами. После чего сели в машину и уехали.
После ограбления один из злоумышленников написал пострадавшему, где найти рюкзак, в котором также были его лекарства.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».