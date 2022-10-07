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    В Петербурге задержали одного из грабителей инвалида-миллионера на Заневском

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    Уголовный розыск нашел одного из предполагаемых грабителей приезжего из Карелии, но миллиона у него не было.

    24-летнего жителя Невского района задержали около десяти вечера 5 октября у дома на Народной улице, где он живет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября. Похищенных денег у него не нашли.

    По предварительной информации, подозреваемого подвел автомобиль «Фольксваген Поло», который он одолжил у знакомой.

    «Фонтанка» писала, что 36-летний мужчина остался без 1,1 млн рублей около трех дня у супермаркета на Заневском проспекте. Он пытался поменять сумму на доллары по выгодному курсу. Но приехавшие трое мужчин залили его газом и отняли рюкзак с деньгами. После чего сели в машину и уехали.

    После ограбления один из злоумышленников написал пострадавшему, где найти рюкзак, в котором также были его лекарства.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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