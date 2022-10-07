В Петербурге задержали одного из грабителей инвалида-миллионера на Заневском

Уголовный розыск нашел одного из предполагаемых грабителей приезжего из Карелии, но миллиона у него не было.



24-летнего жителя Невского района задержали около десяти вечера 5 октября у дома на Народной улице, где он живет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября. Похищенных денег у него не нашли.



По предварительной информации, подозреваемого подвел автомобиль «Фольксваген Поло», который он одолжил у знакомой.

