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    Власти: Паромы через Керченский пролив не запустят в субботу из-за погоды

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    Погодные условия не позволят запустить паромную переправу через Керченский пролив в субботу. Об этом 8 октября заявил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

    По его словам, переправа готовится к организации стабильной работы, однако у погоды свои планы. «Погода сегодня не позволяет вообще ничего», — сказал он (цитата по ТАСС).

    В Минтрансе сообщали «Фонтанке», что Керченская паромная переправа уже возобновила работу.

    Паромная переправа вновь стала актуальной после взрыва на Крымском мосту утром в субботу, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета. Также власти полуострова говорили о том, что уже налажен сухопутный коридор из Крыма через новые регионы России. Туристов при этом всё же просят задержаться, а отели — бесплатно продлить время проживания.

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