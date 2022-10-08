Власти: Паромы через Керченский пролив не запустят в субботу из-за погоды

Погодные условия не позволят запустить паромную переправу через Керченский пролив в субботу. Об этом 8 октября заявил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
По его словам, переправа готовится к организации стабильной работы, однако у погоды свои планы. «Погода сегодня не позволяет вообще ничего», — сказал он (цитата по ТАСС).
В Минтрансе сообщали «Фонтанке», что Керченская паромная переправа уже возобновила работу.
Паромная переправа вновь стала актуальной после взрыва на Крымском мосту утром в субботу, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета. Также власти полуострова говорили о том, что уже налажен сухопутный коридор из Крыма через новые регионы России. Туристов при этом всё же просят задержаться, а отели — бесплатно продлить время проживания.