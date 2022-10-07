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    Шольц высказался о возможности ядерной войны

    2029

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что никому не следует применять атомное оружие. Об этом он сказал 7 октября на пресс-конференции, пишет ТАСС.

    «Думаю, что нужно быть абсолютно ясными в нашем ответе — никому не следует применять атомное оружие», — заявил политик, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия.

    Ранее в ООН заявили о том, что применение ядерного оружия «само по себе полностью неприемлемо». Так в организации оценили выступление украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал НАТО нанести превентивный удар по России.

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