Шольц высказался о возможности ядерной войны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что никому не следует применять атомное оружие. Об этом он сказал 7 октября на пресс-конференции, пишет ТАСС.



«Думаю, что нужно быть абсолютно ясными в нашем ответе — никому не следует применять атомное оружие», — заявил политик, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия.



Ранее в ООН заявили о том, что применение ядерного оружия «само по себе полностью неприемлемо». Так в организации оценили выступление украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал НАТО нанести превентивный удар по России.

