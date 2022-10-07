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    Байден: Мир впервые со времен Карибского кризиса столкнулся с угрозой применения ядерного оружия

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    Президент США Джо Байден считает, что российский лидер Владимир Путин «не шутит», когда говорит о возможности использования тактического ядерного оружия. Сегодня мир столкнулся с угрозой применения ядерного оружия, по мнению американского лидера, впервые со времен Карибского кризиса 1962 года.

    Байден высказался на эту тему 6 октября, выступая на мероприятии Демократической партии.

    «Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и ракетного кризиса на Кубе», — сказал он (цитата по газете «Коммерсантъ»).

    Американский президент предупредил, что ситуация на Украине из-за ядерного оружия может выйти из-под контроля и привести к глобальным разрушениям. Он добавил, что «достаточно хорошо» знает президента РФ Владимира Путина.

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