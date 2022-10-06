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    Боевые действия на Украине

    Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России. В Кремле услышали

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    Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России, дабы не дать Москве применить ядерное оружие. Об этом он сказал 6 октября в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии.

    «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. <…> Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!"» — уверен Зеленский (цитата по РИА Новости).

    На это выступление уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на слова украинского президента.

    «Заявления Зеленского — не что иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями», — сообщил Песков.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не имеет планов угрожать кому-либо ядерным оружием. По ее словам, страны Запада уже исчерпали аргументы, чтобы дискредитировать Москву. Она отмечала, что РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как фактор сдерживания. Кроме того, она призвала украинский парламент к переговорам.

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