Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России. В Кремле услышали

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России, дабы не дать Москве применить ядерное оружие. Об этом он сказал 6 октября в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии.



«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. <…> Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!"» — уверен Зеленский (цитата по РИА Новости).

