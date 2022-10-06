Офис Зеленского объяснил слова о превентивном ударе по России. В ООН ответили: немыслимо

Представитель Владимира Зеленского заявил, что лидера страны не так поняли. По его утверждению, президент подразумевал экономический удар.

Как заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 6 октября, когда Зеленский говорил о превентивном ударе по России, то имел в виду санкции, которые требовалось ввести до 24 февраля.

«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, – приводит слова Никифорова РИА Новости. – Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции».



Пресс-секретарь упрекнул коллег в истерии, которая «немного далеко зашла», и заявил, что теперь ядерные удары слышат там, где их нет.

В ООН на просьбу прокомментировать слова Зеленского ответили, что позиция генерального секретаря организации по вопросам применения ядерного оружия не изменилась. «Это само по себе полностью неприемлемо. Все ядерные государства должны подтвердить приверженность неприменению и постепенной ликвидации ядерного оружия», – напомнил ТАСС слова генсекретаря ООН Антониу Гутерриша от 22 сентября.