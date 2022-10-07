Павел Чухрай рассказал о судьбе премии «Ника»

Режиссер Павел Чухрай, член президиума премии «Ника», 7 октября рассказал «Интерфаксу», что осенью 2022 года церемонии награждения не будет.



«Переносится. В следующем году соискатели будут за два года», — цитирует кинематографиста агентство.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что 14 марта на сайте премии «Ника» появилась информация о переносе мероприятия с весны на осень, точную дату планировалось назвать позднее. Сообщение шло в ряду информации о переносе других мероприятий, среди которых — ММКФ (был проведен и подвел итоги 2 сентября) и ТЭФИ. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой тогда заявил, что проводить праздник, коим является торжественная церемония вручения ТЭФИ, во время спецоперации неуместно. В конце августа стало известно, что «большой» ТЭФИ вручаться не будет, однако ТЭФИ-регион провели — правда, не в Петербурге, как намеревались, а в Черкесске.

