Большой ТЭФИ не будет. Премия для регионов пройдет в Петербурге

Главная телевизионная премия России в 2022 году вручена не будет. Но конкурс «ТЭФИ-Регион» пройдет в Петербурге. Об этом рассказал представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«В этом году ТЭФИ не состоится», — сказал Швыдкой (цитата по ТАСС). Он отметил, что конкурс «ТЭФИ-Регион» пройдет в три этапа. Последний намечен на конец ноября и пройдет в Петербурге.
Швыдкой уже анонсировал отмену ТЭФИ в мае. По его словам, перенос необходим до окончания конфликта на Украине.
«Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ — это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно», — сказал он тогда.
Премия ТЭФИ проводилась в России с 21 декабря 1994 года. С 2019 года церемония не проводилась из-за пандемии коронавируса.