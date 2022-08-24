Большой ТЭФИ не будет. Премия для регионов пройдет в Петербурге

Главная телевизионная премия России в 2022 году вручена не будет. Но конкурс «ТЭФИ-Регион» пройдет в Петербурге. Об этом рассказал представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



«В этом году ТЭФИ не состоится», — сказал Швыдкой (цитата по ТАСС). Он отметил, что конкурс «ТЭФИ-Регион» пройдет в три этапа. Последний намечен на конец ноября и пройдет в Петербурге.

Швыдкой уже анонсировал отмену ТЭФИ в мае. По его словам, перенос необходим до окончания конфликта на Украине.