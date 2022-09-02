Главный приз ММКФ получила картина иранского режиссера Бехруза Шоаиби. В национальном конкурсе победил Тодоровский

Главный приз фестиваля «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм получила картина иранского режиссера Бехруза Шоаиби «Без предварительной договоренности». Исполнительница главной роли в этом фильме Пега Ахангарани также получила приз за лучшую женскую роль. Картина рассказывает о иранской иммигрантке Ясмин, которая всю жизнь прожила в Берлине, но после смерти отца вынуждена вернуться в Иран вместе с сыном, больным аутизмом. Там она сталкивается с прошлым и узнает о своем роде.

Приз «Серебряный Святой Георгий» за лучшую режиссерскую работу получил режиссер из Сербии Синиша Цветич за фильм «Усекновение». Это комедийная драма об одном дне из жизни семьи главного героя, молодого человека Йована. У каждого члена семьи есть свои тайны, которые неожиданно раскрываются.

«Серебряного Святого Георгия» за лучший фильм специального конкурса «Русские премьеры» получила драма Петра Тодоровского по его же сценарию «Здоровый человек». Фильм рассказывает о молодом человеке (Никита Ефремов), который с головой уходит в волонтерство и постепенно замечает, что его старая жизнь разваливается на куски: начинаются проблемы с женой (Ирина Старшенбаум), старая работа уже не привлекает как раньше.