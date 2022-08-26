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    На ММКФ покажут фильмы о русской провинции и фантастический триллер Валерия Фокина

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    44-й Московский международный фестиваль начал работу 26 августа. За главный приз поборются три российских фильма о провинции, а в параллельном конкурсе состоится премьера фантастического триллера Валерия Фокина.

    В течение фестивальной недели, которая продлится до 2 сентября, зрителям покажут более 230 конкурсных и внеконкурсных фильмов. Кроме российских кинокартин в программе фестиваля представлено кино Сербии, Румынии, Латинской Америки и других стран.

    В основном конкурсе будут соревноваться 13 художественных фильмов, три из них — российских режиссеров. Все отечественные ленты рассказывают о российской провинции. Это комедийная драма «Огород» Ларисы Садиловой — о непростой жизни пожилых жительниц маленького города, трагикомедия «Верблюжья дуга» Виталия Суслина — о Сапожнике, который мечтает увидеть море, и музыкальная драма «Молодость» Дмитрия Давыдова — о герое, вернувшемся в родную деревню спустя 20 лет.

    В национальном конкурсе «Русские премьеры» будет представлен фильм Валерия Фокина «Петрополис» по сценарию его сына, драматурга Кирилла Фокина. Научно-фантастический триллер расскажет об ученом, эмигранте из России, который узнает о том, что контакт с инопланетянами возможен прямо сейчас. В фильме снялись Антон Шагин, Юлия Снигирь, Владимир Кошевой, Джунсуке Киносита, Один Байрон и другие артисты. Фестивальная премьера «Петрополиса» состоится 27 августа, а в широкий прокат фильм выйдет 27 октября 2022 года.

    Фильмом открытия фестиваля стала российская картина «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева по одноименному роману Алексея Иванова. Закроет ММКФ корейский кинохит «Решение уйти» Пак Чхан-Ука, который получил главный приз за режиссуру на Каннском кинофестивале.

    Жюри основного конкурса возглавил народный артист России Евгений Миронов. Вместе с ним выбирать лучший фильм будут продюсер Танди Дэвидс (ЮАР), кинооператор Гайк Киракосян (Турция-Россия), кинорежиссер Андрей Кравчук (Россия).

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