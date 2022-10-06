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    Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре будет для него последним

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    Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре будет последним в его карьере. Об этом он сказал 6 октября в интервью Star+.

    «Будет ли ЧМ-2022 последним для меня? Да, определенно», — сказал 35-летний форвард (цитата по «Спорт-Экспрессу»).

    Он не стал оценивать шансы своей сборной на чемпионате, однако подчеркнул, что исторически Аргентина всегда была одним из претендентов на победу. «Впрочем, не думаю, что мы сейчас фавориты, есть сборные посильнее нашей», — добавил спортсмен.

    В ноябре прошлого года Месси в седьмой раз получил награду «Золотой мяч».

    Лионель Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за неё. Вместе с клубом форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В минувшем сезоне он забил 38 голов в 47 матчах, играя за «Барселону». В августе 34-летний спортсмен официально стал игроком французского «Пари Сен-Жермен».

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