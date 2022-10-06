Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре будет для него последним

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре будет последним в его карьере. Об этом он сказал 6 октября в интервью Star+.



«Будет ли ЧМ-2022 последним для меня? Да, определенно», — сказал 35-летний форвард (цитата по «Спорт-Экспрессу»).



Он не стал оценивать шансы своей сборной на чемпионате, однако подчеркнул, что исторически Аргентина всегда была одним из претендентов на победу. «Впрочем, не думаю, что мы сейчас фавориты, есть сборные посильнее нашей», — добавил спортсмен.

