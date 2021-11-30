Лионель Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч»

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду «Золотой мяч». Он в седьмой раз стал лучшим футболистом Европы, сообщает РИА Новости.



Награду спортсмену вручили 29 ноября в театре «Шатле» в Париже. Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» — оказался на шестом месте. Его обошли нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский, полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема и полузащитник лондонского «Челси» и национальной команды Франции Н'Голо Канте.