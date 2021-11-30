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Лионель Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч»

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Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду «Золотой мяч». Он в седьмой раз стал лучшим футболистом Европы, сообщает РИА Новости.

Награду спортсмену вручили 29 ноября в театре «Шатле» в Париже. Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» — оказался на шестом месте. Его обошли нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский, полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема и полузащитник лондонского «Челси» и национальной команды Франции Н'Голо Канте.

Лионель Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за неё. Вместе с клубом форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В минувшем сезоне он забил 38 голов в 47 матчах, играя за «Барселону». В августе 34-летний спортсмен официально стал игроком французского «Пари Сен-Жермен».

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