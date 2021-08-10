Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом 10 августа сообщается на сайте команды.
Соглашение с 34-летним игроком подписано по схеме «2+1». По информации СМИ, в «ПСЖ» Месси будет получать 35 млн евро за сезон.
«С нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые игроки и персонал. Я полон решимости сделать вместе с ними что-то особенное для клуба и для болельщиков. Не могу дождаться, чтобы выйти на поле "Парк де Пренс"», — заявил форвард после подписания контракта.
На странице клуба в твиттере опубликован красочный ролик, где Месси впервые выходит на поле в футболке парижан. На спине у аргентинца 30-й номер.
A new 💎 in Paris !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy
5 августа каталонский клуб объявил, что новый контракт с 34-летним Месси подписан не будет. Прежний истёк 30 июня. Аргентинец дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за неё. Вместе с клубом форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Месси — рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672). Он является шестикратным обладателем «Золотого мяча».