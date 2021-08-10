Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом 10 августа сообщается на сайте команды.



Соглашение с 34-летним игроком подписано по схеме «2+1». По информации СМИ, в «ПСЖ» Месси будет получать 35 млн евро за сезон.

«С нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые игроки и персонал. Я полон решимости сделать вместе с ними что-то особенное для клуба и для болельщиков. Не могу дождаться, чтобы выйти на поле "Парк де Пренс"», — заявил форвард после подписания контракта.