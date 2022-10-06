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    Смотрите и ужасайтесь. В России есть места, где уже 80 см снега

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    В России уже есть такие места, где высота снежного покрова составляет около 80 сантиметров. К утру 6 октября этот показатель зафиксировала метеостанция в Среднеканском городском округе Магаданской области, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Минтранс Магаданской области уже предупредил автомобилистов и транспортные компании, что на колеса грузовиков надо надевать цепи противоскольжения — «в связи с обильным количеством выпавших осадков и образованием снежно-ледяной корки». Со вчерашнего дня министерство «с неблагоприятными погодными условиями» начало вводить ограничения движения по дорогам.

    Это не единственный регион России, куда пришла настоящая зима. В Якутии температура опускается до минус 20 градусов. На Чукотке метель будет сопровождаться ветром до 28 м/с.

    В Петербурге в ближайшие часы тоже ждут сильный ветер, который может нагнать волну из Финского залива и спровоцировать наводнение. За последний час вода в Неве на посту у Горного института поднялась на 4 см — по данным на 14:45, до 41 см.

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