Смотрите и ужасайтесь. В России есть места, где уже 80 см снега

В России уже есть такие места, где высота снежного покрова составляет около 80 сантиметров. К утру 6 октября этот показатель зафиксировала метеостанция в Среднеканском городском округе Магаданской области, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Минтранс Магаданской области уже предупредил автомобилистов и транспортные компании, что на колеса грузовиков надо надевать цепи противоскольжения — «в связи с обильным количеством выпавших осадков и образованием снежно-ледяной корки». Со вчерашнего дня министерство «с неблагоприятными погодными условиями» начало вводить ограничения движения по дорогам.
Это не единственный регион России, куда пришла настоящая зима. В Якутии температура опускается до минус 20 градусов. На Чукотке метель будет сопровождаться ветром до 28 м/с.
В Петербурге в ближайшие часы тоже ждут сильный ветер, который может нагнать волну из Финского залива и спровоцировать наводнение. За последний час вода в Неве на посту у Горного института поднялась на 4 см — по данным на 14:45, до 41 см.