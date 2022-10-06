Смотрите и ужасайтесь. В России есть места, где уже 80 см снега

В России уже есть такие места, где высота снежного покрова составляет около 80 сантиметров. К утру 6 октября этот показатель зафиксировала метеостанция в Среднеканском городском округе Магаданской области, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Минтранс Магаданской области уже предупредил автомобилистов и транспортные компании, что на колеса грузовиков надо надевать цепи противоскольжения — «в связи с обильным количеством выпавших осадков и образованием снежно-ледяной корки». Со вчерашнего дня министерство «с неблагоприятными погодными условиями» начало вводить ограничения движения по дорогам.

