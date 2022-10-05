Заморозки и снежная буря. Гидрометцентр рассказал, где в России наступает зима

Температура под минус 18 градусов и снежная буря могут прийти в ближайшее время в некоторые регионы России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
«По-настоящему серьезная зимняя погода устанавливается в Якутии. Там температура будет понижаться до минус 18 градусов ночью, днем до конца этой недели и в начале следующей показатели тоже отрицательные», — рассказал Вильфанд.
Он добавил, что на севере Якутии 6 и 7 октября ожидаются метель и ветер силой до 22 метров в секунду. Ненастье, согласно прогнозу, не обойдет стороной и Чукотку. Там метель будет сопровождаться ветром до 28 метров в секунду.