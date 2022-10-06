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    Убийство Дарьи Дугиной

    Песков прокомментировал публикацию NYT о причастности Украины к убийству Дугиной

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    Кремль положительно оценил публикацию The New York Times о возможной причастности украинских властей к убийству Дарьи Дугиной. Об этом, как пишет 6 октября РИА Новости, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Если это не фейк, то действительно это положительно, что американская разведка с этим согласилась, поздновато, но согласилась», — заявил он журналистам.

    По словам Пескова, он надеется, что данная публикация не является попыткой американских властей, обладающих «некой информацией», снять с себя ответственность «за какие-то приготовления к будущим террористическим актам», которыми могут заниматься в Киеве.

    Как сообщило издание The New York Times накануне, представители американских спецслужб считают, что убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье могло быть санкционировано властями Украины. Источники издания утверждают, что США в этом участия не принимали и выступили бы против, если бы с ними проконсультировались.

    29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, уезжая вместе с отцом с фестиваля «Традиция», в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. ФСБ 22 августа заявила, что взрыв организовали украинские спецслужбы, а выполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Она, по сообщению ведомства, прибыла в Россию вместе с дочерью 23 июля, а 21 августа, совершив подрыв, покинула страну — выехала через Псковскую область в Эстонию.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для RT и «Царьграда». После поездки в Донбасс она попала в санкционные списки Великобритании. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, читайте в материале «Фонтанки».

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