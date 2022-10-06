Песков прокомментировал публикацию NYT о причастности Украины к убийству Дугиной

Кремль положительно оценил публикацию The New York Times о возможной причастности украинских властей к убийству Дарьи Дугиной. Об этом, как пишет 6 октября РИА Новости, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Если это не фейк, то действительно это положительно, что американская разведка с этим согласилась, поздновато, но согласилась», — заявил он журналистам.



По словам Пескова, он надеется, что данная публикация не является попыткой американских властей, обладающих «некой информацией», снять с себя ответственность «за какие-то приготовления к будущим террористическим актам», которыми могут заниматься в Киеве.