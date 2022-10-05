NYT: Спецслужбы США считают, что за убийством Дугиной могут стоять украинские власти

Убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье могло быть санкционировано украинскими властями. Как сообщает 5 октября The New York Times, такое мнение высказывают представители американских спецслужб.
Источники издания подчеркнули, что США не принимали в этом какого-либо участия, а американские официальные лица не знали о подготовке подобной операции и выступили бы против этого, если бы с ними проконсультировались.
При этом не раскрывается, какие именно представители украинского правительства могли стоять за этим преступлением и был ли об этом осведомлен президент Владимир Зеленский.
В Вашингтоне опасаются, что подобные атаки «могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов». В США хотят, чтобы Украина чаще делилась с ними своими военными планами.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, комментируя NYT данные американской разведки, заявил, что Киев отрицает свою причастность к убийству Дугиной. По его словам, она «не является для Украины тактической или стратегической целью».