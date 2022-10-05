NYT: Спецслужбы США считают, что за убийством Дугиной могут стоять украинские власти

Убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье могло быть санкционировано украинскими властями. Как сообщает 5 октября The New York Times, такое мнение высказывают представители американских спецслужб.



Источники издания подчеркнули, что США не принимали в этом какого-либо участия, а американские официальные лица не знали о подготовке подобной операции и выступили бы против этого, если бы с ними проконсультировались.



При этом не раскрывается, какие именно представители украинского правительства могли стоять за этим преступлением и был ли об этом осведомлен президент Владимир Зеленский.

