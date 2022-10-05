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    Убийство Дарьи Дугиной

    NYT: Спецслужбы США считают, что за убийством Дугиной могут стоять украинские власти

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    Убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье могло быть санкционировано украинскими властями. Как сообщает 5 октября The New York Times, такое мнение высказывают представители американских спецслужб.

    Источники издания подчеркнули, что США не принимали в этом какого-либо участия, а американские официальные лица не знали о подготовке подобной операции и выступили бы против этого, если бы с ними проконсультировались.

    При этом не раскрывается, какие именно представители украинского правительства могли стоять за этим преступлением и был ли об этом осведомлен президент Владимир Зеленский.

    В Вашингтоне опасаются, что подобные атаки «могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов». В США хотят, чтобы Украина чаще делилась с ними своими военными планами.

    Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, комментируя NYT данные американской разведки, заявил, что Киев отрицает свою причастность к убийству Дугиной. По его словам, она «не является для Украины тактической или стратегической целью».

    29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, уезжая вместе с отцом с фестиваля «Традиция», в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. ФСБ 22 августа заявила, что взрыв организовали украинские спецслужбы, а выполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Она, по сообщению ведомства, прибыла в Россию вместе с дочерью 23 июля, а 21 августа, совершив подрыв, покинула страну — выехала через Псковскую область в Эстонию.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для RT и «Царьграда». После поездки в Донбасс она попала в санкционные списки Великобритании. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, читайте в материале «Фонтанки».

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