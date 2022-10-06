Мобилизованным не будут возвращать деньги за купленные ими лекарства и одежду

Расходы на покупку обмундирования и медикаментов мобилизованным компенсировать не планируется. Правительственный портал информирования «Объясняем.рф» дал 6 октября несколько ответов на вопросы о частично мобилизации, волнующие россиян.
«Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т.д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т.д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — говорится в телеграм-канале сервиса.
Право на отсрочку от мобилизации получили сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, включённых в перечень системообразующих СМИ. А вот отсрочка переболевшим коронавирусом не предусмотрена.
«Однако при наличии осложнений после перенесённого заболевания нужно сообщить об этом призывной комиссии и предъявить соответствующие медицинские документы для рассмотрения вопроса о направлении вас на медицинское освидетельствование», — отмечается в сообщении.
В рамках мобилизации также призывают военных пенсионеров, «если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учётная специальность соответствуют требованиям призыва».