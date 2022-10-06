Мобилизованным не будут возвращать деньги за купленные ими лекарства и одежду

Расходы на покупку обмундирования и медикаментов мобилизованным компенсировать не планируется. Правительственный портал информирования «Объясняем.рф» дал 6 октября несколько ответов на вопросы о частично мобилизации, волнующие россиян.



«Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т.д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т.д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — говорится в телеграм-канале сервиса.

