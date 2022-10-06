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    Мобилизация

    Мобилизованным не будут возвращать деньги за купленные ими лекарства и одежду

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    Расходы на покупку обмундирования и медикаментов мобилизованным компенсировать не планируется. Правительственный портал информирования «Объясняем.рф» дал 6 октября несколько ответов на вопросы о частично мобилизации, волнующие россиян.

    «Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т.д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т.д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — говорится в телеграм-канале сервиса.

    Право на отсрочку от мобилизации получили сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, включённых в перечень системообразующих СМИ. А вот отсрочка переболевшим коронавирусом не предусмотрена.

    «Однако при наличии осложнений после перенесённого заболевания нужно сообщить об этом призывной комиссии и предъявить соответствующие медицинские документы для рассмотрения вопроса о направлении вас на медицинское освидетельствование», — отмечается в сообщении.

    В рамках мобилизации также призывают военных пенсионеров, «если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учётная специальность соответствуют требованиям призыва».

    Частичная мобилизация проводится в России по указу президента Путина с 21 сентября 2022 года. Она распространяется только на категории А и Б. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что планируется призвать 300 тысяч резервистов и что 200 тысяч уже прибыли в армию.

    «Фонтанка» собрала справочник по частичной мобилизации. В этой рубрике — всё, что известно на данный момент о ходе кампании, инструкции, советы и контакты горячих линий.

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