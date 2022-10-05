Названа возможная дата коронации нового короля Великобритании. Карл III будет самым старшим из себе подобных

Новый король Великобритании Карл III будет коронован 3 июня 2023 года на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Об этом 5 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, несмотря на то что дискуссии вокруг значимой даты продолжаются, вероятнее всего, это будет первая суббота лета 2023 года. Официальных комментариев по поводу предстоящего события Букингемский дворец пока не дал.
Карл III будет коронован спустя почти 70 лет после коронации его матери, умершей Елизаветы II. На престол новый король уже взошел, однако пока церемонию не проводили. К июню следующего года монарху исполнится 74 года. Он станет самым старым коронованным в британской истории.
Предполагается, что церемония будет более скромной, чем у предыдущих монархов. Зато Чарльз будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой.
Об истории их отношений читайте здесь.