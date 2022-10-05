Названа возможная дата коронации нового короля Великобритании. Карл III будет самым старшим из себе подобных

Новый король Великобритании Карл III будет коронован 3 июня 2023 года на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Об этом 5 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



По данным издания, несмотря на то что дискуссии вокруг значимой даты продолжаются, вероятнее всего, это будет первая суббота лета 2023 года. Официальных комментариев по поводу предстоящего события Букингемский дворец пока не дал.