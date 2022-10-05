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    Банки прекращают обслуживать российские карты UnionPay — теперь и в Чехии

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    Чешские банки перестают обслуживать пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay, выданные российскими банками. Решения финансовые учреждения принимают самостоятельно. В частности, «Коммерческий банк» (один из крупнейших банков Чехии) в своих банкоматах больше не выдаёт по этим картам наличные деньги, сообщает 5 октября ТАСС со ссылкой на дирекцию учреждения.

    «Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено», — отметили в дирекции.

    Другие организации тоже приостановили обслуживание карт UnionPay от российских банков. Изменить это решение они могут в случае смягчения антироссийских санкций Евросоюза. Платежная система «Мир» в Чехии не признана. Российских туристов в этой стране сейчас нет.

    Ранее обслуживание карт UnionPay прекратили в Финляндии. Тем временем турецкие СМИ написали, что Москва и Анкара обсуждают возможность использования платёжной системы Troy в качестве альтернативы «Миру». Как платить за границей, если российские карты перестали работать, читайте на «Фонтанке».

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