Турция предлагает России вместо «Мира» использовать свою платёжную систему

Турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники 5 октября пишет, что Москва и Анкара обсуждают возможность использования турецкой платёжной системы Troy в качестве альтернативы «Миру». Поскольку система находится под контролем Турции, в этом случае «США нелегко будет найти повод для вмешательства», отмечается в публикации.

«Центральные банки двух стран проводят плановые переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем двух стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP», — цитирует турецкую публикацию РИА Новости.



«С разрешения ЦБ России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране», — отмечается в публикации. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что турецкие государственные банки VakıfBank, Halkbank и Ziraat Bank решили перестать работать с российской системой «Мир». Представитель Ziraat Bank на прошлой неделе проинформировал РИА, что банк прекратил проводить операции по картам «Мир». Также о приостановке обслуживания объявили турецкие банки Isbank и Denizbank.

