Суд отказался арестовывать бывшего редактора Первого канала Овсянникову

В августе Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по делу о фейках про российскую армию. Мера пресечения должна была продлиться до 9 октября.



8 августа Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в соцсети. В конце июля ее оштрафовали на 50 тысяч за высказывание о спецоперации у Басманного суда в день ареста мундепа Ильи Яшина* (признан физлицом-иноагентом).



Марина Овсянникова стала известной после того, как 14 марта ворвалась в эфир Первого канала с пацифистским плакатом. После этого уволилась и стала корреспондентом немецкого издания Die Welt. В конце июля она вновь приехала в Россию, объяснив возвращение окончанием контракта.



*Внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента