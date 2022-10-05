Суд отказался арестовывать бывшего редактора Первого канала Овсянникову

Басманный суд Москвы отказал в ходатайстве следствия об аресте бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом «Фонтанке» 5 октября сообщили в пресс-службе суда.
Следствие просило изменить меру пресечения с домашнего ареста на более строгую — заключение под стражу. Ранее Овсянникова заявила, что считает себя полностью невиновной и отказывается соблюдать домашний арест. «Начиная с 30 сентября… освобождаю себя [от меры пресечения]», — написала она в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что следствию не удалось узнать, где находится Овсянникова, поэтому решение примут заочно. Ее объявили в федеральный розыск 3 октября — двумя днями ранее экс-супруг журналистки Игорь Овсянников заявил, что она вместе с 11-летней дочерью «скрылась в неизвестном направлении».