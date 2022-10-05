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    Суд отказался арестовывать бывшего редактора Первого канала Овсянникову

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    Басманный суд Москвы отказал в ходатайстве следствия об аресте бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом «Фонтанке» 5 октября сообщили в пресс-службе суда.

    Следствие просило изменить меру пресечения с домашнего ареста на более строгую — заключение под стражу. Ранее Овсянникова заявила, что считает себя полностью невиновной и отказывается соблюдать домашний арест. «Начиная с 30 сентября… освобождаю себя [от меры пресечения]», — написала она в телеграм-канале.

    Ранее сообщалось, что следствию не удалось узнать, где находится Овсянникова, поэтому решение примут заочно. Ее объявили в федеральный розыск 3 октября — двумя днями ранее экс-супруг журналистки Игорь Овсянников заявил, что она вместе с 11-летней дочерью «скрылась в неизвестном направлении».

    В августе Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по делу о фейках про российскую армию. Мера пресечения должна была продлиться до 9 октября.

    8 августа Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в соцсети. В конце июля ее оштрафовали на 50 тысяч за высказывание о спецоперации у Басманного суда в день ареста мундепа Ильи Яшина* (признан физлицом-иноагентом).

    Марина Овсянникова стала известной после того, как 14 марта ворвалась в эфир Первого канала с пацифистским плакатом. После этого уволилась и стала корреспондентом немецкого издания Die Welt. В конце июля она вновь приехала в Россию, объяснив возвращение окончанием контракта.

    *Внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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