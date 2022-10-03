Госдума приняла законопроекты о присоединении новых территорий к России

Госдума на заседании 3 октября приняла федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Трансляция мероприятия ведется на сайте нижней палаты парламента.
Законопроекты Госдума приняла сразу и в первом чтении, и в целом. Депутаты проголосовали единогласно: принятие в состав РФ ДНР и ЛНР в ходе голосования по законопроектам в целом поддержали 413 депутатов. Принятие Запорожской области в целом поддержали 410 депутатов, Херсонской области — 411 парламентариев. Оба субъекта — единогласно. Такую разницу в числе проголосовавших спикер ГД Вячеслав Володин объяснял тем, что «депутаты позднее, как правило, пишут заявления, что произошел либо технический сбой, либо кто-то не успел проголосовать».
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, выступая перед голосованием, сказал, что законопроекты в том числе будут регулировать и переходный период, который будет действовать до 1 января 2026 года.
Депутат объяснил, что применительно к ДНР и ЛНР границы этих субъектов будут определяться в соответствии с конституциями этих республик на момент вхождения в состав РФ. Запорожская область также войдет в состав РФ в своих административных границах. Границы Херсонской области определяются ее административными границами, в которые, пояснил Крашенинников, в соответствии с указаниями военно-гражданской администрации региона от 20 сентября, вошли Александровский и Снигиревский муниципальные округа Николаевской области.
Ранее в этот день Госдума одобрила четыре законопроекта о ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении в состав РФ.