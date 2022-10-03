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    Госдума приняла законопроекты о присоединении новых территорий к России

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    Госдума на заседании 3 октября приняла федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Трансляция мероприятия ведется на сайте нижней палаты парламента.

    Законопроекты Госдума приняла сразу и в первом чтении, и в целом. Депутаты проголосовали единогласно: принятие в состав РФ ДНР и ЛНР в ходе голосования по законопроектам в целом поддержали 413 депутатов. Принятие Запорожской области в целом поддержали 410 депутатов, Херсонской области — 411 парламентариев. Оба субъекта — единогласно. Такую разницу в числе проголосовавших спикер ГД Вячеслав Володин объяснял тем, что «депутаты позднее, как правило, пишут заявления, что произошел либо технический сбой, либо кто-то не успел проголосовать».

    Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, выступая перед голосованием, сказал, что законопроекты в том числе будут регулировать и переходный период, который будет действовать до 1 января 2026 года.

    Депутат объяснил, что применительно к ДНР и ЛНР границы этих субъектов будут определяться в соответствии с конституциями этих республик на момент вхождения в состав РФ. Запорожская область также войдет в состав РФ в своих административных границах. Границы Херсонской области определяются ее административными границами, в которые, пояснил Крашенинников, в соответствии с указаниями военно-гражданской администрации региона от 20 сентября, вошли Александровский и Снигиревский муниципальные округа Николаевской области.

    Ранее в этот день Госдума одобрила четыре законопроекта о ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении в состав РФ.

    Президент РФ Владимир Путин и главы четырёх регионов в пятницу, 30 сентября, подписали международные договоры о присоединении к РФ. 2 октября Конституционный суд РФ признал их законными. 3 октября документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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