Госдума приняла законопроекты о присоединении новых территорий к России

Госдума на заседании 3 октября приняла федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Трансляция мероприятия ведется на сайте нижней палаты парламента.



Законопроекты Госдума приняла сразу и в первом чтении, и в целом. Депутаты проголосовали единогласно: принятие в состав РФ ДНР и ЛНР в ходе голосования по законопроектам в целом поддержали 413 депутатов. Принятие Запорожской области в целом поддержали 410 депутатов, Херсонской области — 411 парламентариев. Оба субъекта — единогласно. Такую разницу в числе проголосовавших спикер ГД Вячеслав Володин объяснял тем, что «депутаты позднее, как правило, пишут заявления, что произошел либо технический сбой, либо кто-то не успел проголосовать».