Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России новых территорий

Депутаты Госдумы единогласно приняли законопроекты о ратификации четырех договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Трансляция мероприятия ведется на сайте нижней палаты парламента 3 октября.

Перед голосованием к депутатам обратился министр иностранных дел Сергей Лавров, который попросил их одобрить соответствующие соглашения.

«От имени президента Российской Федерации обращаюсь с предложением к Государственной Думе принять упомянутые законопроекты. Уверен, что их принятие послужит на благо всего многонационального народа нашей станы, частью которого теперь по праву станут граждане Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – сказал он.



Глава парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников попросил коллег по думе поддержать решение комитета, который единогласно рекомендовал Госдуме одобрить принятие законопроектов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед рассмотрением законопроектов, заявил, обращаясь к коллегам, что «сейчас решение в ваших руках».

Все четыре закона депутаты Госдумы приняли единогласно. 413 голосов «за» ратификацию договора с ДНР, воздержавшихся нет. «За» ратификацию договора с ЛНР проголосовали тоже единогласно, но всего 412 голосов. По законопроекту о Запорожской области проголосовали уже 409 человек. В голосовании по Херсонской области приняли участие 411 депутатов, все – «за».



После голосования по ЛНР Володин обратился к представителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявив, что «однозначно высказана поддержка» и попросил не считать голоса «один плюс или один минус», так как депутаты позднее, как правило, пишут заявления, что произошел либо технический сбой, либо кто-то не успел проголосовать. Он добавил, что «у Валентины Терешковой сбоев не бывает».

В законопроектах указано, что основаниями для принятия являются декларация о суверенитете региона, результаты референдума, предложение региона о принятии в состав РФ и договор о принятии между Россией и регионом.



Регион считается принятым в состав РФ с момента подписания договора и образования в составе государства нового региона. В случае с ЛНР и ДНР пределы территории новых республик «определяются границами территории <...>, установленными Конституцией <...> на день ее образования и на день принятия в Российскую Федерацию <...> и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».



Пределы Запорожской и Херсонской областей определяются границами этих территорий, «существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».

