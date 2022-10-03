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    Мобилизация

    Из-за ошибочной мобилизации в Якутии вернули домой около 300 мужчин

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    Около 300 жителей Якутии, ошибочно призванные на службу в ходе частичной мобилизации, вернулись домой. Об этом, как передаёт ТАСС, рассказал 3 октября председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев.

    «Возвращено около 300 ошибочно мобилизованных, все они находятся в республике», — сообщил журналистам Бугаев.

    В координационный центр палаты, по его словам, поступили 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации, за психологической помощью в психологическую службу центра обратились за три дня 63 раза.

    «В военкоматах открылись врачебные комиссии, которые ведут первичный медицинский осмотр призванных по частичной мобилизации. Также продолжает работу штаб помощи мобилизованным. Значительное количество спальников и дополнительной экипировки направлено в Хабаровский и Приморский края», — сообщил председатель Общественной палаты Якутии.

    24 сентября глава республики Айсен Николаев признал факты ошибочной мобилизации. Например, среди мобилизованных оказывались многодетные отцы.

    В Петербурге, напомним, также фиксировались подобные случаи, как и в других регионах. В Хабаровском крае, где из военкоматов вернули домой около половины призванных, отстранён от должности военный комиссар.

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