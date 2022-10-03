Из-за ошибочной мобилизации в Якутии вернули домой около 300 мужчин

Около 300 жителей Якутии, ошибочно призванные на службу в ходе частичной мобилизации, вернулись домой. Об этом, как передаёт ТАСС, рассказал 3 октября председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев.



«Возвращено около 300 ошибочно мобилизованных, все они находятся в республике», — сообщил журналистам Бугаев.



В координационный центр палаты, по его словам, поступили 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации, за психологической помощью в психологическую службу центра обратились за три дня 63 раза.

