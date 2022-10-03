Военный комиссар Хабаровского края отстранён от должности. Там из военкоматов вернули домой около половины мужчин

Власти Хабаровского края отстранили военного комиссара Юрия Лайко от занимаемой должности. Об этом 3 октября сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своём телеграм-канале.
«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен в понедельник от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент», — заявил губернатор.
Он отметил, что в регионе зафиксированы случаи ошибочной мобилизации.
«За 10 дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков, и из них около половины мы вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. <...> Частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены Министерством обороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться», — сказал Дегтярев.
Он напомнил историю хабаровчанина Виталия Доренко, который в одиночку воспитывает дочь-инвалида. «Сегодня мужчина уже дома, где он нужен не меньше, чем на передовой», — отметил губернатор края.
Он также проинформировал, что в каждом районе создаются центры поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
В Петербурге, напомним, зафиксировали несколько случаев ошибочной мобилизации граждан.
Что делать, если вам выдали повестку по ошибке, читайте на «Фонтанке».