Военный комиссар Хабаровского края отстранён от должности. Там из военкоматов вернули домой около половины мужчин

Власти Хабаровского края отстранили военного комиссара Юрия Лайко от занимаемой должности. Об этом 3 октября сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своём телеграм-канале.



«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен в понедельник от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент», — заявил губернатор.



Он отметил, что в регионе зафиксированы случаи ошибочной мобилизации.

