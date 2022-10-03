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    Мобилизация

    Военный комиссар Хабаровского края отстранён от должности. Там из военкоматов вернули домой около половины мужчин

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    Власти Хабаровского края отстранили военного комиссара Юрия Лайко от занимаемой должности. Об этом 3 октября сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своём телеграм-канале.

    «Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен в понедельник от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент», — заявил губернатор.

    Он отметил, что в регионе зафиксированы случаи ошибочной мобилизации.

    «За 10 дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков, и из них около половины мы вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. <...> Частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены Министерством обороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться», — сказал Дегтярев.

    Он напомнил историю хабаровчанина Виталия Доренко, который в одиночку воспитывает дочь-инвалида. «Сегодня мужчина уже дома, где он нужен не меньше, чем на передовой», — отметил губернатор края.

    Он также проинформировал, что в каждом районе создаются центры поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

    В Петербурге, напомним, зафиксировали несколько случаев ошибочной мобилизации граждан.

    Что делать, если вам выдали повестку по ошибке, читайте на «Фонтанке».

    С 21 сентября в России проводится частичная мобилизация для расширения участников СВО. Министр обороны РФ Шойгу сообщал, что в ее рамках призовут 300 тысяч резервистов.

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