Более 80 рязанцев и трое студентов из Петербурга, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, отпущены домой

Более 80 мужчин, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой, в Рязанскую область. Об этом 30 сентября информирует региональный штаб Общероссийского народного фронта. Петербургский штаб помог трём студентам — их тоже не будут мобилизовывать.

«За последние четыре дня мы отработали более 100 обращений по вопросам нарушений указа президента по частичной мобилизации. Некоторые ошибки уже удалось исправить. На сегодняшний день более 80 ошибочно призванных возвращены из расположения учебного центра домой», — говорится в паблике рязанского штаба ОНФ в «ВКонтакте».



В частности, от мобилизации были освобождены 45-летние отцы троих и четверых детей, мужчина, записанный на плановую операцию, ещё один пациент с «десятком позвоночных грыж», студент очно-заочной формы обучения.

Петербургский штаб ОНФ рассказал истории трёх студентов. Двое, из государственных вузов, пожаловались, что не успевают получить справки для военкомата: справки готовятся долго, а срок явки в военкомат уже истекает.

«Нам удалось добиться того, чтобы справки этим студентам были выданы в кратчайшие сроки, а также договорились о том, что впредь студентам, получившим повестки, справки будут выдаваться очень быстро», — сообщает штаб.

