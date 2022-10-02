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    «Каждому второму нельзя»: финны раскрыли статистику отказов во въезде

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    Финские пограничники сообщили, что число въезжающих в Финляндию россиян, после закрытия границы для туристов, резко сократилось. А число отказов во въезде значительно увеличилось.

    «Количество отказов во въезде в страну значительно увеличилось с момента вступления в силу ограничений. В пятницу утром каждому второму россиянину отказали во въезде в страну. Цифры могут уменьшаться и даже выравниваться по мере того, как все больше и больше людей узнают об ограничениях», — сообщили в пограничной службе 2 октября.

    По данным на 1 октября, в Суоми въехали через сухопутную границу 1 285 граждан России. При этом отказы во въезде получили 173 человека.

    Для сравнения, только за прошлые выходные в Финляндию проехали 17 тысяч россиян.

    Как Финляндия за несколько месяцев прошла путь от полной открытости до нового закрытия — читайте в рассказе «Фонтанки».

    Кого теперь пустят в Финляндию, а кому въезд закрыт — смотрите в разъяснениях от посольства и пограничников здесь.

    © Фонтанка.Ру

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