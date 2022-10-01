Конституционный суд начал проверку договоров о присоединении к России новых территорий

Конституционный суд России начал рассмотрение конституционности международных договоров о принятии в состав страны новых территорий. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.
Обращения, согласно сайту Конституционного суда, поступили накануне. Всего их 4 — по количеству подписанных договоров. Касаются они вопроса вхождения в состав России новых территорий, сообщает РИА Новости.
Международные договоры были подписаны президентом России Владимиром Путиным днем 30 сентября.
Ряд стран заявил, что не признаёт результаты референдумов и вхождение в состав России новых территорий. В частности, в ЕС заявили о нарушении международных правил.
Решение по референдумам пытался принять Совет Безопасности ООН. Однако Россия применила вето.