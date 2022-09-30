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    Присоединение новых территорий к России

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    «Решительно отвергаем». После подписания договора в Кремле власти ЕС выпустили новое заявление

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    Государства — члены Евросоюза выразили решительное осуждение и отвержение решения о присоединении четырёх новых субъектов к России. Также они сообщили о намерении усилить антироссийские санкции. Заявлении Евросовета было обнародовано в Брюсселе 30 сентября.

    «Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины», — цитирует ТАСС заявление.

    В нём также говорится о нарушении международных правил.

    «Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность», — отмечается в заявлении.

    Изменить политику Москвы поможет ужесточение санкций, считают в ЕС.

    «Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия России. Они еще больше усилят давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну», — говорится в заявлении.

    30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, главами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области образовали четыре новых субъекта РФ.

    Хроника геополитических событий: в феврале 2022 года Россия признала самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики суверенными государствами, до этого они считались территорией Украины с точки зрения российских законов.

    24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Финансовые рынки отреагировали на это обвалом, ЦБ — поднятием ключевой ставки, Европа и США — новыми санкциями. Новые пакеты санкций за эти семь месяцев принимались несколько раз, множество крупных международных компаний ушли с российского рынка, крупнейшие иностранные соцсети были запрещены в России.

    В ходе СВО Херсонская и Запорожская области перешли под контроль РФ. На этих территориях, а также в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении их к России. После подписания документов Российская Федерация считает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью страны, однако некоторые территории Донецкой народной республики до сих пор находятся под контролем Украины.

    21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Как позже объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение было принято из-за того, что Россия «сталкивается с военным потенциалом всего НАТО».

    По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. К ним относятся как прошедшие срочную службу, так и те, кто в призывном возрасте по каким-либо причинам получил отсрочку.

    Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, подпишет документы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Церемония будет проходить в Георгиевском зале Кремля. До этого руководители новых территорий обратились к главе государства с просьбой о вхождении в состав РФ после проведения голосований, на которых большинство высказалось за вхождение в состав РФ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что удары со стороны Украины по новым территориям будут восприниматься как акт агрессии против России.

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