«Решительно отвергаем». После подписания договора в Кремле власти ЕС выпустили новое заявление

Государства — члены Евросоюза выразили решительное осуждение и отвержение решения о присоединении четырёх новых субъектов к России. Также они сообщили о намерении усилить антироссийские санкции. Заявлении Евросовета было обнародовано в Брюсселе 30 сентября.
«Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины», — цитирует ТАСС заявление.
В нём также говорится о нарушении международных правил.
«Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность», — отмечается в заявлении.
Изменить политику Москвы поможет ужесточение санкций, считают в ЕС.
«Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия России. Они еще больше усилят давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну», — говорится в заявлении.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, главами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области образовали четыре новых субъекта РФ.