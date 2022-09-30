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    Под санкции США попали сенатор Людмила Нарусова и депутат Валерий Рашкин

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    Более 280 физлиц и 11 организаций оказались в новом санкционном списке, который минфин США опубликовал сразу после принятия новых территорий в состав РФ 30 сентября. В него вошли члены Совфеда и депутаты Госдумы.

    Так, например, под американскими санкциями оказалась сенатор Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак. 21 сентября Нарусова единственная из всего Совета Федерации проголосовала против пакета поправок о мобилизации.

    Рашкина страна помнит по истории с убийством лосихи. Его тогда задержали с разделанной тушей животного в багажнике автомобиля. Депутат Госдумы получил за это условный срок, а после дал старт новой истории уже с другой лосихой.

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