Рашкин будет судиться с саратовскими властями за лосиху Машку

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который получил условный срок за убийство лосихи, будет судиться с властями Саратовской области. Он хочет, чтобы комитет охотничьего хозяйства принял купленную им самку по кличке Машка. Об этом 20 мая пишет «Коммерсантъ».



Рашкин просит удовлетворить административный иск и признать бездействие ответчика, нарушающего конституционные права. Купленная депутатом Машка сейчас находится в Иркутске. Первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова ранее говорила, что коммунист возместил весь ущерб и купил лося, но регион его не готов принять.

