Рашкин будет судиться с саратовскими властями за лосиху Машку

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который получил условный срок за убийство лосихи, будет судиться с властями Саратовской области. Он хочет, чтобы комитет охотничьего хозяйства принял купленную им самку по кличке Машка. Об этом 20 мая пишет «Коммерсантъ».
Рашкин просит удовлетворить административный иск и признать бездействие ответчика, нарушающего конституционные права. Купленная депутатом Машка сейчас находится в Иркутске. Первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова ранее говорила, что коммунист возместил весь ущерб и купил лося, но регион его не готов принять.
«Государственный обвинитель настаивает на том, что отсутствие животного в натурально-вещественном виде не позволяет компенсировать ущерб фауне», — описывал причину сам Рашкин в своих соцсетях.
«Коммерсантъ» сообщает, что иск поступил 4 мая. Единственный ответчик — экс-министр Саратовской области, председатель комитета охотхозяйства Игорь Потапов, который 17 мая покинул свой пост.
По версии следствия, Валерий Рашкин в ночь на 29 октября прошлого года во время незаконной охоты в Саратовской области застрелил лося. Туша была разделана и положена частями в багажник.
66-летний депутат Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Депутат получит три года условно.