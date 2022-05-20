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    Рашкин будет судиться с саратовскими властями за лосиху Машку

    888
    5 комментариев

    Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который получил условный срок за убийство лосихи, будет судиться с властями Саратовской области. Он хочет, чтобы комитет охотничьего хозяйства принял купленную им самку по кличке Машка. Об этом 20 мая пишет «Коммерсантъ».

    Рашкин просит удовлетворить административный иск и признать бездействие ответчика, нарушающего конституционные права. Купленная депутатом Машка сейчас находится в Иркутске. Первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова ранее говорила, что коммунист возместил весь ущерб и купил лося, но регион его не готов принять.

    «Государственный обвинитель настаивает на том, что отсутствие животного в натурально-вещественном виде не позволяет компенсировать ущерб фауне», — описывал причину сам Рашкин в своих соцсетях.

    «Коммерсантъ» сообщает, что иск поступил 4 мая. Единственный ответчик — экс-министр Саратовской области, председатель комитета охотхозяйства Игорь Потапов, который 17 мая покинул свой пост.

    По версии следствия, Валерий Рашкин в ночь на 29 октября прошлого года во время незаконной охоты в Саратовской области застрелил лося. Туша была разделана и положена частями в багажник.

    66-летний депутат Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Депутат получит три года условно.

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    Комментарии (4)

    274767939
    Он имел ввиду прессекретаря МИДа?
    altnec
    Бузотеры бузаторят и бузаторничают промеж.
    07A
    Сериал "Спасти Машку".
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