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    Минфин США ввел санкции против Эльвиры Набиуллиной

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    В санкционный список американского Минфина включили председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. США 30 сентября расширили санкции против России.


    Также под санкции попали первый заместитель главы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, вице-премьер Александр Новак, курирующий переговоры в правительстве в формате ОПЕК+. Кроме того, санкции ввели против членов Совфеда и депутатов Госдумы.

    Близкие родственники высокопоставленных российских чиновников — премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, спикера Совфеда Валентины Матвиенко — внесены в санкционный список американского Минфина.

    Под санкции попали 11 юрлиц, в том числе Совет Федерации и другие.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР в состав России.

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