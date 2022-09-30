Минфин США ввел санкции против Эльвиры Набиуллиной

В санкционный список американского Минфина включили председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. США 30 сентября расширили санкции против России.
Также под санкции попали первый заместитель главы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, вице-премьер Александр Новак, курирующий переговоры в правительстве в формате ОПЕК+. Кроме того, санкции ввели против членов Совфеда и депутатов Госдумы.
Близкие родственники высокопоставленных российских чиновников — премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, спикера Совфеда Валентины Матвиенко — внесены в санкционный список американского Минфина.
Под санкции попали 11 юрлиц, в том числе Совет Федерации и другие.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР в состав России.