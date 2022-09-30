Финляндия официально закрыла границу

Российские туристы больше не могут въехать в Финляндию. С 00:00 30 сентября страна закрыла границу.



Судя по чатам пересекающих границу, на некоторых пограничных пунктах образовались очереди по 20-30 машин, но быстро проходили. Новой волны ажиотажа, как после 21 сентября, не случилось. А на Торфяновке начали разбирать мобильный военкомат.

Список исключений включает минимум десять категорий людей, которых по-прежнему будут пропускать: родственники, студенты, владельцы недвижимости, и другие. Подробнее читайте здесь.