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    Финляндия официально закрыла границу

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    Российские туристы больше не могут въехать в Финляндию. С 00:00 30 сентября страна закрыла границу.

    Судя по чатам пересекающих границу, на некоторых пограничных пунктах образовались очереди по 20-30 машин, но быстро проходили. Новой волны ажиотажа, как после 21 сентября, не случилось. А на Торфяновке начали разбирать мобильный военкомат.

    Список исключений включает минимум десять категорий людей, которых по-прежнему будут пропускать: родственники, студенты, владельцы недвижимости, и другие. Подробнее читайте здесь.

    Как Финляндия за несколько месяцев прошла путь от полной открытости до нового закрытия — смотрите в рассказе «Фонтанки».

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