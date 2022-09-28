КРТИ рассказал, что ждет Пулковское шоссе в ближайшие недели

С 29 сентября на Пулковском шоссе стартует четвертый этап ремонта. Дорожники заасфальтируют часть магистрали между КАД и дорогой в аэропорт и срежут кусок покрытия до тоннеля в Пушкин.

Как рассказали 28 сентября в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на участке Пулковского шоссе от дороги в аэропорт до тоннеля в Пушкин отфрезеруют покрытие. Одновременно начнут укладывать асфальт на половине проезжей части от КАД до дороги в аэропорт в обоих направлениях. Движение на участке от дороги в аэропорт до Петербургского шоссе ограничат до 20 октября.