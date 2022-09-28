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    КРТИ рассказал, что ждет Пулковское шоссе в ближайшие недели

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    Фото: КРТИ Петербурга
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    С 29 сентября на Пулковском шоссе стартует четвертый этап ремонта. Дорожники заасфальтируют часть магистрали между КАД и дорогой в аэропорт и срежут кусок покрытия до тоннеля в Пушкин.

    Как рассказали 28 сентября в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на участке Пулковского шоссе от дороги в аэропорт до тоннеля в Пушкин отфрезеруют покрытие. Одновременно начнут укладывать асфальт на половине проезжей части от КАД до дороги в аэропорт в обоих направлениях. Движение на участке от дороги в аэропорт до Петербургского шоссе ограничат до 20 октября.

    Чтобы минимизировать трудности для водителей, работы с ограничениями движения на шоссе ведут ранним утром и поздним вечером, когда движение не такое интенсивное, отмечают в комитете. В первые недели на магистрали скапливались огромные пробки. Водители и пассажиры стояли в них часами, многие шли пешком, а иногда газонами пробирались не только пешеходы, но и автомобилисты. Пробка на шоссе наблюдается и сейчас.

    Фото: КРТИ Петербурга

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