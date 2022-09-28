Перекрытый из-за коммунальной аварии Лиговский встал от Рязанского, а на Московском шоссе — 8-километровый затор

В вечерний час пик 28 сентября на петербургских дорогах собрались 7-балльные пробки — это на 1 балл больше обычного. К магистралям, вставшим в пробках из-за ремонтов, после фонтана на теплосетях присоединился Лиговский проспект.



На Лиговском проспекте все еще перекрыт проезд от Прилукской улицы в сторону Расстанной улицы, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Днем там прорвало трубу с горячей водой. Фонтан достигал нескольких этажей в высоту, а густой пар некоторые очевидцы приняли за дым от автобуса. По данным «Яндекс.Пробок», скопилась почти километровая пробка по направлению из центра. Затор начинается от Рязанского переулка. Кроме того, плотно встала набережная Обводного канала в обе стороны.