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    Перекрытый из-за коммунальной аварии Лиговский встал от Рязанского, а на Московском шоссе — 8-километровый затор

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    В вечерний час пик 28 сентября на петербургских дорогах собрались 7-балльные пробки — это на 1 балл больше обычного. К магистралям, вставшим в пробках из-за ремонтов, после фонтана на теплосетях присоединился Лиговский проспект.

    На Лиговском проспекте все еще перекрыт проезд от Прилукской улицы в сторону Расстанной улицы, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Днем там прорвало трубу с горячей водой. Фонтан достигал нескольких этажей в высоту, а густой пар некоторые очевидцы приняли за дым от автобуса. По данным «Яндекс.Пробок», скопилась почти километровая пробка по направлению из центра. Затор начинается от Рязанского переулка. Кроме того, плотно встала набережная Обводного канала в обе стороны.

    Огромная пробка снова скопилась на Московском шоссе. Затор там растянулся на 8,1 километра — от Колпинского шоссе до 2-го Бадаевского проезда. Вместо обычных 58 минут там можно потерять больше двух часов. В сторону области — тоже пробка, хоть и вдвое меньшей длины. Напомним, что на Московском шоссе идет дорожный ремонт.

    Плотно и на Пулковском шоссе, где тоже ремонтируют дорогу. Затор в сторону области составляет около 3,5 километров от КАД до Петербургского шоссе. В обратную сторону пробка меньше.

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