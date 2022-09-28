Ты не пройдёшь. Грязная водная завеса на Лиговском проспекте попала на видео

Читатель «Фонтанки»
Гигантский фонтан, образовавшийся во Фрунзенском районе Петербурга, попал на видео читателя «Фонтанки». Водная завеса — препятствие не только для пешеходов, но и для водителей, а смотреть на неё лучше лишь на расстоянии в несколько десятков метров — для безопасности.
Очевидец заметил грязный «гейзер» и длинные лужи у дома 237 на Лиговском проспекте днём 28 сентября. Там произошла авария на сети. Густые клубы пара распространились в окрестностях здания, некоторые горожане ошибочно приняли их за дым от якобы горящего автобуса.
«Фонтан» достигал высоты в три этажа. Выход воды на поверхность, сообщали в «Теплосети», локализован. Реальный ущерб, нанесённый оставленным неподалёку машинам, будет возмещён.