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    Ты не пройдёшь. Грязная водная завеса на Лиговском проспекте попала на видео

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    Читатель «Фонтанки»

    Гигантский фонтан, образовавшийся во Фрунзенском районе Петербурга, попал на видео читателя «Фонтанки». Водная завеса — препятствие не только для пешеходов, но и для водителей, а смотреть на неё лучше лишь на расстоянии в несколько десятков метров — для безопасности.

    Очевидец заметил грязный «гейзер» и длинные лужи у дома 237 на Лиговском проспекте днём 28 сентября. Там произошла авария на сети. Густые клубы пара распространились в окрестностях здания, некоторые горожане ошибочно приняли их за дым от якобы горящего автобуса.

    «Фонтан» достигал высоты в три этажа. Выход воды на поверхность, сообщали в «Теплосети», локализован. Реальный ущерб, нанесённый оставленным неподалёку машинам, будет возмещён.

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