Ты не пройдёшь. Грязная водная завеса на Лиговском проспекте попала на видео

Гигантский фонтан, образовавшийся во Фрунзенском районе Петербурга, попал на видео читателя «Фонтанки». Водная завеса — препятствие не только для пешеходов, но и для водителей, а смотреть на неё лучше лишь на расстоянии в несколько десятков метров — для безопасности.



Очевидец заметил грязный «гейзер» и длинные лужи у дома 237 на Лиговском проспекте днём 28 сентября. Там произошла авария на сети. Густые клубы пара распространились в окрестностях здания, некоторые горожане ошибочно приняли их за дым от якобы горящего автобуса.

