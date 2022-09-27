Новые этапы ограничений ждут Пулковское и Шуваловский, а Малую Балканскую закроют почти на неделю

Новые ограничения движения из-за работ с 29 сентября вступят в силу в Московском, Приморском и Фрунзенском районах Петербурга. В том числе стоит приготовиться водителям на Пулковском шоссе. Этим утром оно снова отметилось в топ-5 самых крупных пробок.



С 29 сентября на Пулковском шоссе стартует четвертый этап ремонта. До 20 октября будет ограничено движение на участке от дороги в аэропорт до Петербургского шоссе, сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга. Дорожное покрытие на магистрали ремонтируют с 11 сентября. Из-за ограничений утром 14 сентября шоссе встало в мертвых пробках, и люди были вынуждены идти пешком. А 19 сентября коллапс не ограничился утром и продлился до вечера.