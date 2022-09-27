Новые этапы ограничений ждут Пулковское и Шуваловский, а Малую Балканскую закроют почти на неделю

Новые ограничения движения из-за работ с 29 сентября вступят в силу в Московском, Приморском и Фрунзенском районах Петербурга. В том числе стоит приготовиться водителям на Пулковском шоссе. Этим утром оно снова отметилось в топ-5 самых крупных пробок.
С 29 сентября на Пулковском шоссе стартует четвертый этап ремонта. До 20 октября будет ограничено движение на участке от дороги в аэропорт до Петербургского шоссе, сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга. Дорожное покрытие на магистрали ремонтируют с 11 сентября. Из-за ограничений утром 14 сентября шоссе встало в мертвых пробках, и люди были вынуждены идти пешком. А 19 сентября коллапс не ограничился утром и продлился до вечера.
По данным «Яндекс.Пробок», 27 сентября на Пулковском шоссе тоже собралась одна из крупнейших пробок утра, растянувшись на 5,9 км — от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до КАД. Опередили её только заторы на Софийской улице (6,5 км от Рабочего проезда до Автозаводской улицы) и Витебском проспекте (5,9 км от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы).
Также крупные пробки утром собрались на Московском шоссе (5,1 км от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn) и на внутреннем кольце КАД (4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной). На Московском шоссе движение тоже ограничено из-за ремонта. На участке от 1-го Бадаевского проезда до Колпинского шоссе в Шушарах ограничения будут действовать до 11 ноября.
В Приморском районе Петербурга ремонтируют дорогу на Шуваловском проспекте. С 20 по 30 сентября там ограничен проезд на участке от Планерной улицы до Комендантского проспекта, а с 29 по 30 сентября перекроют направление движения от Комендантского проспекта до Планерной улицы.
Во Фрунзенском районе с 29 сентября по 3 октября закроют проезд по Малой Балканской улице от Купчинской улицы до Будапештской улицы. Там будут прокладывать инженерные сети.